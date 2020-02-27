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Dolar/TL koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle Mayıs 2019'dan beri yeni en yüksek güniçi seviyeler olan 6.17'de seyrederken BIST-100 endeksi ise yüzde 3'e yakın kayıpta.

Hafta başında kayıpların yüzde 6'ya ulaştığı havacılık sektöründe bugün de yüzde 5 civarı kayıp yaşanıyor, bankacılıkta ise kayıplar yüzde 3'ün üzerinde.

Büyük bölümü TL'deki değer kaybının devamından endişeli olan lokaller ise döviz mevduatı birikimine devam ediyor. Geçen hafta döviz birikimlerini 2 milyar dolar daha artıran lokallerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 197.7 milyar dolara ulaşarak yeni tarihi zirvede.

Döviz birikimine yönelmede TL getirilerin seviyelerinin sorgulanması da etkili. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin negatif reel faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.

Açıklamada TCMB'nin düşük faiz politikasının, TL mevduat sahiplerine ödenen faizin daha da düşmesine neden olabileceği ve bunun da mevduat sahiplerinin daha fazla dolarizasyona gitmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

Tahvil getirilerinde de sert yükselişler görülürken 2 yıllık gösterge tahcilin Ocak ayı sonunda tek haneye gerileyen getirisi bugün yüzde 12.17'ye yükselmiş durumda.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi ise 20 ayın en iyi seviyeleri olan 240 puandan bugün 315'e kadar yükselmiş durumda.

Koronavirüs endişelerle global güvenli liman yönelimi belirginleşirken ABD tahvilleri ve altın sert değer kazançları yaşıyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarının yanı sıra TL'nin aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri de belirgin bir satış baskısı altında.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ülke sayısının artması endişeleri tetiklemiş durumda. Öte yandan Petrol fiyatları 72 dolardan 52 doların da altına indi. Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili.

Salgın endişelerinin artması, dün küresel borsaların 3.6 trilyon dolardan fazla kayıp yaşamasına neden oldu. Benzer kayıplar bugün de sona ermiş değil.

Güvenli liman talebinin ne denli yüksel olduğunun bir diğer göstergesi ise ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisinin tarihi dip seviyesi olan yüzde 1.3'ün de altına gelmiş olması.

Dolar/TL en yüksek 6.1730 seviyesini gördükten sonra en yüksek seviyelerin sınırlı altında işlem görüyor. Kur saat 17:30'da 6.1745 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL ise 6.7825 seviyesinde bulunuyor. Sepet kur ise 6.47'nin üzerine çıktı.

Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

Öte yandan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilim kaynağı olan Halkbank'ın ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmek ile yargılandığı dava süreci de piyasalarda takip ediliyor.

Salgın endişelerinin bu denli büyük ekonomik aktivite kayıplarını beraberinde getireceği korkusu Fed ve ECB başta olmak üzere merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerini de artırmış durumda.

Bu gelişme gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yeni bir faiz indirimi süreci beklentilerini kuvvetlendirmesi ise küresel kayıpları zaman zaman azaltıyor. Ancak zaman zaman görülen iyimser fiyatlamalar satış baskısını terse götürecek boyutta değil.



TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ TCMB DESTEĞİNE RAĞMEN SÜRÜYOR

TCMB'nin tahvil portföyünü yaklaşık 20 milyar TL'den bilançosunun yüzde 5'ine yani 32-33 milyar TL'ye çıkarıyor olması tahvil piyasasını desteklese de son günlerde artan riskten kaçış düşüşü tersine çevirmiş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi geçen yıl Mayıs'ta yüzde 21 seviyesinden 10 puan geriledikten sonrayükselişte. Bu tahvilde getiri tek haneye yaklaştıktan sonra dün son işlem yüzde 12.47, bugün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.68 oldu.

Gösterge 2 yıllık tahvilde de seyir benzer şekilde. Ocak sonunda en son 2016 yılı son aylarında görülen yüzde 9.96 seviyesi test edildikten sonra getiriler yükselişte. Son işlem dün yüzde 11.78 bugün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.17 seviyesindeydi.