Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi.

BUGÜN TABURCU EDİLECEK

DHA'da yer alan habere göre yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.T.'nin bugün taburcu edileceği belirtildi.