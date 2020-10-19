Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 1958 yeni hasta tespit edildi, 75 hasta ise hayatını kaybetti.

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