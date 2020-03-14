Son dakika! Yarın Umre’den dönecek 21 bin kişi için hangi koronavirüs önlemleri alındı? - Haberler

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Koronavirüs haberleri gündemdeyken dünden beri en çok konuşulan konulardan biri de yarın (15 Mart) Umre’den dönecek 21 bin kişi... Malum Suudi Arabistan’da şu anda teyit edilmiş 86 koronavirüs vakası var ve Umre dönüşlerinde de ülkeye koronavirüs (corona virüsü) girme riski yüksek. Peki Umre dönüşü için ne gibi önlemler alındı? 21 bin kişi dönüşte nasıl kontrol altında tutulacak? 14 gün kuralına uyup uymadıkları nasıl kontrol edilecek?

İşte bu soruları Sağlık Bakanlığı’na sordum. Bakanlık yetkililerinden şu yanıtları aldım...

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLANLAR GELECEK Mİ?



‘Umrede bulunan vatandaşlarımız için sağlık personelinin olduğu boş uçaklar gönderilecek. Orada kontrolleri yapılacak. Ateş vs. gibi belirtiler gösterenler uçakta ayrı bölüme alınacak.

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.’

KORONAVİRÜS KARANTİNASI İNİSİYATİFLERİNDE



Yani herhangi bir belirti göstermeyenler için karantina kendi inisiyatiflerinde. Tabi en önemlisi de Umre’den dönenlere yapılan ziyaretler. Bakanlık yetkilileri ziyarete kesinlikle gidilmemesini de belirtiyor.