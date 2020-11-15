Korona cezaları yağdı!

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 06.11.2020-13.11.2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Günlük yaklaşık olarak 42 bin 407 personelin görev aldığı 12 bin 927 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;
-67.689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden; 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Ülke genelinde koronavirüs denetimleri kesintisiz bir şekilde her gün devam ediyor.
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