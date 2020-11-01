Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2 bin 106 yeni hasta tespit edildi, 74 hasta ise hayatını kaybetti.

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