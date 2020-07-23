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Türkiye'de son 24 saatte 913- kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 223 bin 315 ve can kaybının 5 bin 563 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, bin 151 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315 ve vefat sayısı 5 bin 563 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378 ve iyileşen sayısı 206 bin 365 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.