Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 270 bin 133 ve can kaybının 6 bin 370 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 237 bin 133 ve vefat sayısı 6 bin 370 oldu.

Hastaların zatürre oranı yüzde 7,5 olurken, ağır hasta sayısı 961 olarak açıkladı.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.