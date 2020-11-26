Bilim Kurulu Üyesi: Hemen teste gitmeyin

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüslü (Covid-19) kişilerle teması olanların test için aynı gün hastanelere gitmemesi uyarısında bulunarak, "Pozitif bir kişiyle temas ettiğinizde en erken 6 gün sonra testiniz pozitif çıkar. 6 günden önce yaptırdığınız testler negatif çıkacaktır" dedi.
"TEMASLI KİŞİ GİDİP HEMEN TEST YAPTIRIRSA SONUÇ NEGATİF OLUR"
Taşova, valilik iş birliğinde Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile katılacağı 17 radyonun ortak yayını öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de vaka sayılarında artış olduğunu söyledi.
Birçok faktörün vaka artışlarına neden olduğunu ifade eden Taşova, hastanelerde de yoğunlukların buna bağlı arttığını anlattı.
Taşova, son günlerde hastane önlerinde test kuyruklarının oluştuğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Temaslı olan her kişi gidip test aldırıyor. Pozitif bir kişiyle temas ettiğinizde en erken 6 gün sonra testiniz pozitif çıkar. 6 günden önce yaptırdığınız testler negatif çıkacaktır. Testin pozitif olması için en önemli şartlardan biri hastalığın uygun evresinde almaktır. Bir kişiyle siz bugün temas ettiniz, o kişi bugün pozitif çıktı, hemen gidip test yaptırırsanız sonucunuz negatif olur. Bu sizi yanıltan bir şey. Belki 5-6 gün sonra sizin testiniz pozitif olacak ve virüsü aldıysanız 5-6 gün sonra bulgularınız başlayacak. 'Bir kişiyle temas ettim hemen gidip test yaptırayım.' dediğimiz vakit bu testiniz pozitif çıkmaz. Böyle bir temas varsa 5-6 gün beklenir, herhangi bir semptomunuz varsa gidin. Bir bulgunuz, herhangi bir sıkıntınız yoksa o temastan sonra 5-6 günden önce testinizin pozitif çıkma olasılığı çok düşük. Bu da gerçekten hasta olan kişilerin tespit edilmesinde çok fazla test yüküyle sıkıntıya yol açıyor."
ÖNLEM ALINMAZSA KISITLAMA KAÇINILMAZ
Son dönemde getirilen kısıtlamalara değinen Taşova, vatandaşların önlem almadığı durumlarda bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Taşova, vaka artışının sürdüğünü ve herkesin kendine kısıtlama getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Pandemilerde mücadelede, kişinin, devletin ve sağlık sisteminin alması gereken önlemler vardır. Bu sistemlerinin sürekli kendini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu üç ayağın birbiriyle iletişim içerisinde olması gerekiyor. Bu üç ayaktan birinde bir aksama bizim pandemiyle mücadelemizin başarısız olmasına ya da istediğimiz başarıya ulaşamamamıza neden olacaktır." diye konuştu.
"ELDİVEN KULLANMAYIN" UYARISI
Maske, mesafe ve el hijyenine çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Taşova, eldiven kullanımının da yanlış olduğunu belirterek, "Eldiven kullandığınız zaman el hijyeni yapmıyorsunuz, her yere dokunuyorsunuz. Eldivenli ellerinizle maskenizi düzeltiyorsunuz. Bu son derece yanlış bir uygulama. Yayıldığı ortamda sadece damlacık değil, bunun temas yoluyla da elimizi yüzümüze, gözümüze sürerek de bulaşabileceğini unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.
Taşova, tüm tedbirlerin sağlık kapasitesinin hastalara yetmesi adına alındığını dile getirerek, "Herkes bir anda hasta olursa hiçbir kapasite buna yetmez. Hiçbir önlem alınmaz ve kitleler halinde hastalık söz konusu olursa istediğiniz kadar kapasiteniz iyi olsun yetmez. Olay sadece yatak da değil. Buna bakacak olan doktor, hemşire, sağlık personelleri... Bunlar da son derece önemli. Yatak hastaya bakmaz. Bunu da hesaba katmak lazım. Bu süreci mümkün olduğunca hasta sayısını azaltarak, imkanlarımızı rasyonel kullanarak iyi yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Aşı çalışmalarına da değinen Taşova, Çin'in geliştirdiği aşıyı kendisinin de gönüllü olarak yaptırdığını aktardı.
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