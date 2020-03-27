Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplandı.

Toplantı sonrasında saat 19:15´te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

AYRINTILAR GELECEK...