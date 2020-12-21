Rusya'da aşı üzerinde çalışan bilim insanının şüpheli ölümü!

Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı üzerinde çalışma yürüten bilim insanın ölümü çeşitli şüphelere neden oldu.

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Alexander Kagansky'in (45) 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan haberde Kagansky’nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rus polisi Kagansky’nin düşmeden önce evde bir kişiyle kavga etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hayatını kaybetmeden önce koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Kagansky'in ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüpheliyi sorguya alındı.

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.