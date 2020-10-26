Korona yayma partileri tam gaz devam!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul’da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, kentin Şile ilçesi ve Çanakkale’de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Emrah Doğru'nun haberine göre, Çanakkale’deki bir gece kulübünde düzenlenen partiden Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntüler duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Bununla birlikte İstanbul Şile’de gündüz saatlerinde düzenlenen dans eğlencesinde de maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge göndermiş ve genelgeye göre, pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinde kısıtlamaya gidilmişti.

“BUGÜN EĞLENİYORLAR AMA VİRÜSE YAKALANDIKLARINDA EĞLENMEYECEKLER”

Olay anlarına şahit olan Yavuz Bildirici adlı vatandaş ise, “Hastanelerde ter döken sağlık çalışanlarına, durumu hassasiyetle yöneten Sağlık Bakanımıza, işe gitmek zorunda olan vatandaşlara ya da diğer çalışmak zorunda olan insanlara hiç mi minnet ve saygı duymuyorlar diye merak ederek izliyorum bu görüntüleri.

Global bir salgınla savaş içerisindeyiz, evet yaşamdan zevk almayı bırakmamalıyız ya da asla eğlenmemeliyiz demiyor hiç kimse. Fakat daha özverili, hassas ve duyarlı olabilirler. En basit kural olarak maskenin bile göz ardı edildiğini görüyorum. Şu an o kulüplerde ya da dans organizasyonlarında çok eğleniyorlar ama virüse yakalandıklarında böyle eğlenmeyecekler” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!