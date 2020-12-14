İşte en güncel koronavirüs tablosu!

AA

Son dakika koronavirüs vaka sayısı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs salgınına dair bilgilendirmede bulunuyor. Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti. Peki 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

14 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunun Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım."

DÜNYADA SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 174 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 612 bin 962 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 72 milyon 174 bin 58’e çıkarken, virüs saptanan 50 milyon 562 bin 938 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 549 bin 366 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 305 bin 82 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 857 bin 380),Brezilya (6 milyon 880 bin 595),Rusya (2 milyon 653 bin 928),Fransa (2 milyon 365 bin 319),İngiltere (1 milyon 830 bin 956),İtalya (1 milyon 825 bin 775),Türkiye (1 milyon 809 bin 809),İspanya (1 milyon 741 bin 439),Arjantin (1 milyon 494 bin 602),Kolombiya (1 milyon 417 bin 72),Almanya (1 milyon 320 bin 592),Meksika (1 milyon 241 bin 436),Polonya (1 milyon 126 bin 700) ve İran (1 milyon 100 bin 818)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (181 bin 143),Hindistan (143 bin 55),Meksika (113 bin 704),İtalya (64 bin 36),İngiltere (63 bin 26),Fransa (57 bin 761),İran (51 bin 949),İspanya (47 bin 624),Rusya (46 bin 941),Arjantin (40 bin 668),Kolombiya (38 bin 866),Peru (36 bin 609),Güney Afrika (23 bin 106),Polonya (22 bin 676),Almanya (22 bin 171),Endonezya (18 bin 819),Belçika (17 bin 902),Türkiye (16 bin 199),Şili (15 bin 846),Ukrayna (15 bin 154),Ekvador (13 bin 874),Kanada (13 bin 350),Romanya (13 bin 264),Irak (12 bin 565) ve Hollanda (10 bin 19)."

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 938 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede bugünkü verilerin ardından yapılan testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 11,7 olduğu belirtildi.

Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı önceki günlere nazaran biraz artarak 686 bin 31'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 158'e geriledi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya’da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, İngiltere'yi geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya, dünyada 5'inci sıraya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 270 artarak, 1 milyon 93 bin 161 oldu.

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, İtalya'da aşılamanın ocak ayı ortasında başlayacağını bildirdi.

Diğer yandan, 4 Kasım'dan bu yana ülkedeki bölgeleri risk ve tedbirlere göre (sarı-turuncu-kırmızı) renklere ayıran İtalya’da hükümet, "orta-yüksek riskli turuncu" kategorideki Kalabriya, Lombardiya, Piyemonte ve Basilicata bölgelerinin de risk seviyesini düşürerek, sarı ile orta risk kategorisine aldı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 533 artışla 2 milyon 376 bin 852'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 911'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 252 artışla 176 bin 995'e ulaştı.