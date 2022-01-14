Omicron varyantından sonra günlük vaka sayıları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

14 Ocak Cuma günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayılarını paylaştı.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI NEDİR?

Buna göre, son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 56 bin 256 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,93 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 826 bin 560 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.