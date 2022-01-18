Korona tedavisi gören liseliden acı haber!

Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 4. sınıf öğrencisi Gülmez, yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Özel bir hastaneye kaldırılan Gülmez, kovid servisinde tedavisi tamamladıktan sonra özel odaya alındı.

Hastalığın organlarında yarattığı tahribat nedeniyle gözetim altında tutulan Gülmez, kalp ve akciğerlerinde doğuştan süren rahatsızlıkların artması üzerine hayatını kaybetti.

Gülmez'in cenazesi, Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

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