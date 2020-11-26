Korona eğlencesine mühür engel olamadı

DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde, daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekânına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.

Kartal Kordonboyu'nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekânının açık olduğu bilgisine ulaşan Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler, zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Ekipler, kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekânda eğlenen 18 kişiyi yakaladı.

Eğlence mekânı yeniden mühürlenirken, 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekânının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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