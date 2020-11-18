Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemSon dakika korona haberi... İlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı

Pozitif çıktı diye işinden olan servis şoförüne bir arayla iki farklı sonuç

Son dakika korona haberleri... Bursa'da çalıştığı iş yeri tarafından Kovid-19 testi istenen 39 yaşındaki servis şoförü İbrahim Oktay, özel hastanede yaptırdığı test pozitif çıkınca işinden oldu. Bir gün sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde test yaptıran, kan veren ve akciğer tomografisi çektiren Oktay'ın bu kez tüm testleri temiz çıktı. İşinden olmanın şokunu yaşayan servis şoförü isyan etti.

18.11.2020 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika korona haberi... İlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı
İlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da bir firmada servis şoförlüğü yapan İbrahim Oktay'dan korona virüsü testi yaptırması istendi. Şirketin anlaştığı Özel hastane tarafından Oktay’a Kovid-19 testi yapıldı. Testin akşamına hastane tarafından aranarak sonucun pozitif olduğunun bildirilmesinden birkaç saat sonra çalıştığı şirketin işine son verdiğini öğrendi.

Kendisinde herhangi bir bulgunun olmadığını ve bu sonucun doğru olmayabileceği üzerine ertesi sabah Bursa Şehir Hastanesi'nin yolunu tutan Oktay, akciğer tomografisi ve diğer testlerini burada yaptırdı ve sonucun negatif olduğunu öğrendi. Özel hastanede testi yaptıran hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını whatsapp üzerinden söyleyen Oktay'ın aldığı cevap ise, "Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar" oldu.

Özel hastanede yaptırdığı testle hayatının şokunu yaşayan ve işinden olan İbrahim Oktay, "Testimin negatif olduğuna mı sevineyim, işsiz kaldığım için üzüleyim mi? Kızım kapının ardından gözyaşı döktü ve ‘Anne, babam korona virüsünden mi ölecek?’ diye sordu. Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor" dedi.

Çalıştığı yerin özel hastane ile test için anlaştığını ifade eden Oktay, "Bizim patron şoförlerin de test yaptırmasını istedi. Bizde numuneleri verdik. Kasım ayının 12'sinde saat 21.36 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hastaneyi aradım ve durumu anlattım. Ne yapmam gerektiğini sorunca da buraya gelip göğüs hastalıkları doktoruna gelerek belirli ücret karşılığında test yaptırmamı söylediler. Benimde o akşam 23.00’te servisim vardı ama hemen gelip arabamı aldılar ve artık çalışmayacağımı söylediler. Hemen ertesi gün 13’ünde Bursa Şehir Hastanesi’ne gittim ve burada test yaptırdım. Tam teşekküllü olarak testlerim yapıldı ve akşamına benim negatif olduğum ortaya çıktı” diye konuştu.

Kendisine testi yapan hemşire ile whatsapp üzerinden konuştuğunu da aktaran İbrahim Oktay, “Bana hemşirenin verdiği cevap ‘Allah bir kapıyı kapatırsa, bir kapıyı açar. Rızkımızı alan Allah nasibimizi de keser’ dedi. Ama devletimin hastanesinden negatif sonucu alınca ailece de sevindik. Ama 12’sinin akşamı hayatımın kabusunu yaşadım” dedi.

İlk testinin pozitif olduğunu duyunca eşinin ve çocuğunun ağlamaya başladığını söyleyen Oktay, “Evin içinde kendimi hemen izole etmeye başladım. Çocuğumla kapının arkasından ağlayarak konuşmaya başladım. Bende bir şey olmadığından şüphelendim ve o yüzden Bursa Şehir Hastanesine gitme ihtiyacı duydum. Bende herhangi bir semptom yoktu. Kronik hastalıklarım olmasına rağmen burada yapılan testlerimin tamamı temiz çıktı. Şimdi burada sevineyim mi? Üzüleyim mi? Sevinmek tabiî ki daha iyi bir şey ama işimi de kaybettim” ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları olduğu için malulen emekli olduğunu, ek olarak servis şoförlüğü yapmak durumunda olduğunu kaydeden Oktay, "Allah bu durumu düşmanımın başına vermesin" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs sonrası ilgi arttı: Antibiyotik görevi görüyor
Koronavirüs sonrası ilgi arttı: Antibiyotik görevi görüyor
İnsandan insana geçen yeni bir virüs keşfedildi
İnsandan insana geçen yeni bir virüs keşfedildi
Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!
Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!
Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...
Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...
Yeni genelge yayınlandı!
Yeni genelge yayınlandı!
Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de
Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de
İstanbul’da PKK operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul’da PKK operasyonu: Gözaltılar var
Gıda zehirlenmesi 2 can aldı!
Gıda zehirlenmesi 2 can aldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X