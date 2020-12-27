Korona dehşetinde art arda acı haberler!

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İzmit´te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli'nde hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.

Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti

Necmettin Cirit dün Birsen Cirit´in cenazesi ise bugün Sakarya´nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi´ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

`ALLAH İNŞALLAH BİZİ AYIRMAZ´

Koronavirüsten hayatlarını kaybeden Necmettin ve Birsen Cirit çiftinin yakını İsmail Berberoğlu, Cirit çiftini 1,5 ay önce ziyaret ettiği sırada aralarında geçen sohbeti anlattı.

Berberoğlu, Cirit çiftinin birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Necmettin amcam, Tam 57 yıl oldu evliliğimiz. 57 yılda ben Birsen Hanım'a hiç sesimi yükseltmedim. Hiç bugüne kadar aramızda bağırış olmadı. Ama bunda Birsen Hanım'ın çok büyük katkısı var, hiç beni kızdıracak bir şey yapmadı. İlk günkü sevgimle saygımla ve aşkımla 57 yılı beraber yaşadık' dedi. Yengem o arada, 'Fabrikada çalıştığı yıllar içinde her akşam bana bir kırmızı gülle geldi. Allah inşallah bizi ayırmaz, ayırırken de bir gün o mezara öbür gün ben mezara" dedi. Dün amcamı defnettik, mezarlıktan çıkarken de yengemin vefat haberini aldık. Aralarında 5 saat gibi bir zaman farkı var. Allah öbür tarafta da inşallah bu aşklarını bu sevgilerini devam ettirmelerini nasip eder" dedi.

`BİRLİKTELİKLERİNİ ÖBÜR ALEMDE DE DEVAM ETTİRECEKLER´

4 çocukları bulunan çiftin oğlu Zeki Cirit ise, "Annem ve babamın 57 yıllık birliktelikleri vardı. Çok güzel bir hayatımız oldu. Çok düzgün insanlardı. Maalesef bu çok mutlu tablo 10 gün içinde birden çok acı bir durumla şu anki duruma geldi. Aynı ambulansta hastaneye gittiler, aynı odada kaldılar ve aynı gün vefat ederek bu birlikteliklerini inşallah öbür alemde de devam ettirecekler. 57 yıllık birliktelik en ufak bir sıkıntı olmadı. Hep bir muhabbet, hep bir aşk vardı, hep bir bağlılık vardı. Allah herkese böyle yuvalar kurmayı nasip etsin" diye konuştu.

BAŞHEKİM DE KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Kentin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya da, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak koronavirüs testi yaptırdı.

Dr. Lütfi Çetinkaya

Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti.

Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

YARGITAY ÜYESİ DE KORONAYA YENİLDİ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Altunok'un (54) cenazesi saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Altunok, sırasıyla Muratlı, Lice, Selendi ve Kızılcahamam savcılığı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara savcılığı ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

KIDEMLİ BAŞÇAVUŞTAN DA ACI HABER

Çanakkale'deki 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer de, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

SAMSUN'DA DAHİLİYE UZMANI DA VİRÜSE YENİLDİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Ali Murat Uludoğan da, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Doktor Ali Murat Uludoğan

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan'ın Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Dağlı paylaşımında, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Dahiliye Uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktorumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağolsun."

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