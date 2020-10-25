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İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapmak ve balık tutmak için sahillere gelen bazı vatandaşların maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Vak'a sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, sahillere akın etti. Yürüyüş yapmak ve balık tutmak için sahillere gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşlar maske takmazken, takanların da kuralına uygun takmadığı görüldü. Ayrıca oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Çoğu insanın maske takmadığını söyleyen Ali Başkaya, “İnsanların çoğu tedbirsiz. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum. Ayrıca görüyorsunuz maskeyi de çift takıyorum. Eğer çok yoğun olursa da giderim. Herkesinde bu şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Burayı da görüyorsunuz zaten çoğunda maske yok” dedi.

Kendisinin kurallara uyduğunu belirten Kazım Çalışkan, “Çoğunluk dikkat ediyor ama takmayan da çok var. Mesafeye de biz burada uymaya çalışıyoruz ama yine uymayanlar da var tabi. Vak'a sayıları da bu gidişle daha da artar” diye konuştu.

Balık tutmaya gelen Mustafa Çalışkan, “Çoğunlukla maske takmıyorlar. Maske takmadıkları için vak'a sayıları tabiki artacaktır. Ayrıca kalabalık ve kapalı ortamlarda insanların dikkatsizce davranması ve yakın olmaları da vak'a sayılarını artırıyor. Açık havada maskeye ve sosyal mesafeye dikkat etseler sorun olmaz” şeklinde konuştu.

ANTALYA'DA DA YOĞUNLUK

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 41'i buldu.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu. Şezlonglara ve kumsala serdikleri havlulara uzanan tatilciler, sık sık denize girerek serinledi.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Su sporları yaparak eğlenen bazı tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde deniz paraşütüne binerek eğlendi.

Köpekleriyle sahildeki parkurda vakit geçiren Ruzana Bozkurt ile İsmail Sağlam ise güzel havanın keyfini evcil hayvanlarıyla çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kurallara çok fazla uyulmaması dikkati çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yarın kentte, sıcaklıkta önemli değişiklik olmamakla birlikte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olmasının beklendiğini bildirdi.