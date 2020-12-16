Korona anneyi aldı, bebek hayata tutundu

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Trabzon’da koronavirüs ilginç hayat hikayelerini beraberinde getirmeye davam ediyor. Onlardan biri de Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis Görevlisi Doktor Ahmet Uğur Aygüneş’in başından geçti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, karı koca koronavirüse yakalanınca kaldırıldıkları Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 7 aylık hamile olan Merve Aygüneş’in durumu ağırlaşınca solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

Bunun üzerine hastane konseyinde yapılan genel klinik durum değerlendirmesinin ardından hastanın sezaryenle ameliyat edilmesine karar verildi.

KUVÖZE ALINAN BEBEK HAYATA TUTUNDU

Doğumun ardından dünyaya gelen ve kuvöze alınan erkek bebek hayata tutunmayı başarırken, üç çocuk annesi Merve Aygüneş, doğumdan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Doktor Ahmet Uğur Aygüneş ise koronavirüsü yenmeyi başardı. Kahreden olayda ise koronavirüse yenik düşen anne Karşıyaka’da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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