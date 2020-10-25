İtalya ve İspanya'da yeni tedbirler!

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar bu gece yarısından itibaren 24 Kasım'a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak; bu saatten sonra ise ancak evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre masalarda, çekirdek aileye dahil değillerse en fazla 4 kişiye izin verilecek. Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yemek yemek yasaklanacak.

Sinema, tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak. Müzeler ise açık kalmaya devam edecek.

Fuarlar ve profesyonel düzeyde olanlar dışındaki spor müsabakaları durdurulacak. Liselerde en az yüzde 75 seviyesinde olmak üzere uzaktan eğitime ağırlık verilecek. Kamu çalışanlarının uzaktan çalışması teşvik edilecek.

Ülkede yaklaşık 2 hafta önce getirilen son tedbirlerle kamuya açık alanlarda özel partiler yasaklanmış, evlerde ise 6 kişinin üzerinde buluşmalar yapılmaması şiddetle tavsiye edilmişti.

Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılmıştı. Bugün açıklanan yeni kararlarla düğün sonrası kutlamalar da yasaklandı.

Ekim ayı başında da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Conte, ülkede son günlerde virüs bulaştırma katsayısının (R) 1,5 seviyesine çıktığını, sağlık sistemi üzerindeki baskının endişe verici seviyeye ulaştığını söyledi ve salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi için bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yeniden genel bir karantina uygulanmasını önlemek için kurallara uyulması çağrısı yapan Başbakan, "Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Conte vatandaşlardan da yalnızca iş, sağlık, eğitim gibi gerekli hallerde seyahat etmelerini ve evlerine aileleri dışında misafir kabul etmemelerini istedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin öfkeye ve eşitsizliğin artmasına yol açtığının farkında olduğunu söyleyen Conte, tedbirler nedeniyle iş kaybına uğrayanlara krediler, vergi kolaylıkları, acil durum maaşı gibi ekonomik destek sözü verdi.

TEDBİRLERE KARŞI GÖSTERİLERE ŞİDDET KARIŞTI

Ülkede bazı bölge yönetimleri de geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Milano'nun içinde yer aldığı Lombardiya, Napoli'nin bulunduğu Campania ve başkent Roma'yı da içeren Lazio bölgelerinde gece 23 ya da 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Sokağa çıkma yasakları ve olası yeni kısıtlayıcı tedbirler bu hafta sonunda Napoli ve Roma'da şiddet eylemlerinin de görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Napoli'de Cuma akşamı düzenlenen gösteride polisle çatışan göstericilerden 2'si gözaltına alındı. Roma'da da dün akşam yapılan gösteride de 2 polis memuru yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler salgın tedbirlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için yeterli yardım alamadıkları gerekçesiyle bölge yönetimleri ve ulusal hükümeti protesto etti.

Gösterilerin organizasyonunda, mafya klanları, fanatik futbol taraftar grupları ve aşırı sağcı partilerin de rol oynadığı iddia ediliyor. Aşırı sağcı Forza Nuova partisi de dün Roma'daki gösteriye katıldı ve gösterilerin "sağlık diktatörlüğüne" karşı düzenlendiğini savundu.

Başbakan Conte bu gösterilerle ilgili olarak "Protesto yapılması doğal fakat bununla birlikte bazı profesyonel gruplar protestolara sızarak çatışmaları kışkırtıyor, dikkatli olmalıyız" dedi.

İtalya'da son bir günde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 19 bin 644 oldu. Toplam vaka sayısı böylece 504 bin 509'a ulaştı. Bir gün içinde Covid-19 nedeniyle 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana toplam can kaybı 37 bin 210'a yükseldi.

İSPANYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İspanya'da da ulusal acil durum ilan edildi ve 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Başbakan Pedro Sánchez acil önlemler kapsamında, yerel yönetimlerin bölgeler arasında seyahati de yasaklayabileceğini belirtti.

Sanchez, önlemlerin 15 gün ila altı ay daha uzatılmasını parlamentonun önüne getireceğini belirtti. Sanchez "Yaşadığımız durum aşırı. Son yarım yüzyıldaki en ciddisi" dedi.

Bölgeler arası seyahatlere, iş ve tıbbi ihtiyaçlara göre bölgesel liderlerin karar vermesi beklenirken, farklı hanelerden en çok 6 kişinin buluşabileceği belirtildi.

Yeni acil önlemler, Kanarya Adaları dışındaki tüm bölgelerde uygulanacak. Aynı derecede önlemler Nisan ayında, salgının ilk dalgasında da alınmıştı.

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Öte yandan koronavirüsün yarattığı korku ve belirsizlik, Madrid halkının sokağa çıkma yasağına büyük oranda uymasına yol açtı.

BBC'nin izlenimlerine göre, Madrid İspanya'da salgının merkez üssü. Ülkedeki ölümlerin yarısı burada görülüyor. Bu yüzden kentteki oteller ve konferans merkezleri sahra hastanelerine dönüştürülürken bir buz pateni pisti de morg haline getirildi.

Süpermarketlerde çok az tüketici görülüyor ve hepsinin arasında en az bir metre mesafe bulunuyor. Eczanelere ise aynı anda bir veya iki hastanın girişine izin veriliyor. Bu yüzden eczane önlerinde kaldırımlarda uzun sıralar oluyor.

Polisler de yasaklara uymayan binlerce kişiye ceza yazsa da toplumun çoğu kurallara uyuyor.

FRANSA'DA MASKE DAĞITIMINDA KARGAŞA YAŞANIYOR

Fransa'da da acil servislerde yoğun bakım ünitelerinin hazırlanması ve sağlık çalışanlarına maske dağıtımında kargaşa yaşanıyor.

Koşuya çıkanlar evlerinden bir kilometreden uzağa gidemiyor, bir saatten fazla dışarda bulunamıyor ve en fazla bir kere çıkabiliyor.

Kuralları uygulamak için yüz binden fazla polis sokaklarda. Birden fazla ihlal yapan kişileri altı aylık hapis cezası bekliyor.

MACARİSTAN'DA ÜST ÜSTE ÖNLEMLER ALINDI

Macaristan'da da kafeler kapatıldı. Postane, fırın ve eczanelere gitmek isteyenler sokakta yağan karın altında birbirlerine bir metre uzaklıkta sıra bekliyor.

AVUSTURYA'DA İZOLASYON DEVAM EDİYOR

Avusturyalıların çoğu, Mart ortasında hükümet tarafından getirilen yeni önlemler kapsamında kendilerini izole ediyor.

Sadece kritik işlerde çalışanların, gıda alacakların ve başkalarına yardım etmesi gerekenlerin sokağa çıkmasına izin veriliyor

İSVEÇ'TE 16 YAŞ VE ÜZERİNE EĞİTİM VEREN OKULLAR KAPATILDI

İsveç'te ise koronavirüs kaynaklı ölümler pek çok komşusundan daha az. Yetkililer salgını sakin ve kontrollü bir şekilde yavaşlatmak istediklerini söylüyor.

Restoranlar ve barların yanı sıra 16 yaş üzerine eğitim veren okullar ve üniversiteler de kapatıldı, kalabalık etkinlikler iptal edildi.

İsveçlilere evden çalışmaları tavsiye ediliyor, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları ve yaşlı yakınlarını ziyaret etmemeleri söyleniyor.

Restoranlar ve barlara da paket servis yapmaları veya kasada kalabalık oluşmaması için masaya servis yapmaları emredildi.