27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Daire sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bina sakinleri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM, DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"
Balkonun çöktüğü dairede oturan Nezahat Paker, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Büyük bir gürültü duydum deprem oluyor zannettik. Baktık ama sallanan bir şey yok. Evi kontrol ettiğimizde balkonun çöktüğünü gördük. Büyük bir şok geçirdik. Akşamdan beri zaten tedirgindik, rahat uyuyamadık. Şimdi de sonucu bekliyoruz. Yaralı herhangi bir kişi yok. Şu an binayı boşaltıyoruz. Belediye ekipleri incelemelerde bulunacak" dedi.
"BALKON OLDUĞU GİBİ AŞAĞIYA ÇÖKMÜŞ"
Balkonunun çöktüğünü alt komşusunun haber verdiğini söyleyen Murat Aziz, "İçerideydik büyük bir gürültü duyduk. Deprem oluyor diye dışarı çıktık. Bu sefer büyük oldu galiba deprem dedim. Sonra alt kat komşum geldi, balkon çöktü deyince baktık balkon olduğu gibi aşağıya çökmüş. O anda artçı bir deprem mi oldu yoksa balkonun zayıflığından mı oldu bilmiyorum. Bir sarsıntı hissetmedim. Balkonun çöktüğünü alt komşum haber verdi" dedi.
MUAMMER KESKİN: "GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise gerekli incelemenin başlatıldığını belirterek "Olay bize intikal ettiğinde zabıta ve teknik ekip arkadaşlarımız inceleme yapıyor. Hayati bir tehlike yok yurttaşlarımızın burnu bile kanamadı ama dış görüntü açısından kötü bir görüntü. Şimdi onu arkadaşlarımız inceliyor. Burada yaşayan yurttaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gün içerisinde bu sonuçlanır. Daha sonra teknik ekibin vereceği bilgiye göre binadaki yurttaşlarımızı bilgilendireceğiz ve beraber bir karar vereceğiz" dedi.
Bina sakinlerinin sokaktaki bekleyişi sürüyor.
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