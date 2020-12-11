İHA

Hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıktığı öğrenilen yangın, hastane çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ortaya çıkan duman büyük paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre, zehirlenme tehdidi altında bulunan çok sayıda hasta farklı bir hastaneye sevk edildi. Tahliye edilen hastaların İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki yoğun bakım servislerine sevk edildiği öğrenildi.