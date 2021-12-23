Korkutan olay! 5 kişi baygın halde bulundu

İlçede 5 katlı bir binada yaşayan bazı sakinler, gelen koku üzerine 4. kattaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren komşular, evdeki 5 kişiyi baygın halde buldu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baygın bulunan kişiler, hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ ekipleri binanın doğal gaz hattını keserken, polisin binada ve dairede incelemesi sürüyor.