Korkutan görüntü! Cami minaresi böyle sallandı

İHA

Bingöl genelinde dün başlayan rüzgar, akşam saatlerinde bir anda şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu.

İHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir cami minaresi sallandı.

Minarenin sağa sola sallanması da bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yine merkeze bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen çatıların kağıt gibi savrulması da cep telefonu kamerasına yansıdı.