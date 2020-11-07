Korkutan deprem açıklaması! 15 baraja dikkat!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tosun, sanal ortamda düzenlenen 5. Dünya İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği Kongresi'nde, “En iyi bildiri” ödülü kazandığı çalışmasında, Van iç havzasında bulunan büyük barajların deprem riski altında bulunduğunu ortaya koydu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tosun.
YÜZDE 33'Ü YÜKSEK RİSK ALTINDA
İHA'da yer alan habere göre bölgede çok sayıda deprem üretebilecek süreksizliklerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, değişen fiziki şartlar altında havzada yer alan Koçköprü, Morgedik, Patnos, Sarımehmet, Sihke ve Zernek barajlarına ilişkin alınması gereken önlemlerin altını çizdi. Tespit edilen bulgulara göre; dikkate alınan barajların yüzde 33’ünün çok yüksek tehlike, yüzde 50’sinin ise orta tehlike altında bulunduğunu belirtti.
Kılızkaya Barajı.
"ÇOK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR"
Van iç havzasının ana su kaynakları üzerinde ve metropol alanı yakınında bulunan barajların yıkılmasının çok ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu kapsamda Koçköprü ve Sarımehmet barajlarının havzanın en kritik yapıları olarak tespit edildiğinin altını çizdi.
15 BARAJ ÜZERİNDEKİ ETKİYİ ORTAYA KOYDU
Prof. Dr. Tosun, büyük depremlere neden olabilen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu Anadolu’da yer alan 15 baraj üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Yeşilırmak ve Kelkit vadisinde bulunan Almus, Ataköy, Boztepe, Çamlıgöze, Değirmendere, Gölova, Kılıçkaya, Koyulhisar, Süreyyabey, Tepekisla, Uluköy, Vezirköprü, Yassıal, Yedikır ve Ziyaret barajlarının yüzde 87’sinin yüksek risk altında olduğunu tespit etti.
"YAPI GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREKİR"
Özellikle Yeşilırmak havzasında bulunan Almus, Kılıçkaya, Süreyyabey ve Vezirköprü barajlarının kamu güvenliği açısından kritik yapılar olduğunu belirterek olası sorunlara değindi. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda bulunan barajların iyi tanımlanmış bir baraj güvenlik programı altında analiz edilmesi ve kamu güvenliğini artırmak için yeniden tasarlanması, gerekli olması halinde inşaat önlemleri ile yapı güvenilirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.
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