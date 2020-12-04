Kuzen dehşetinde 4 yaşındaki Ramazan vuruldu!

DHA

Olay, bugün saat 11.40 sıralarında meydana geldi. Goncagül D. ve eşi Kenan D., PTT Şubesine fatura yatırmaya girdiği sırada oğulları Ramazan D. de otomobilde beklemeye başladı.

İKİ KUZEN TARTIŞMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Goncagül D., aralarında husumet bulunan halasının kızıyla karşılaştı. 2 kuzen belirlenemeyen nedenle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, Goncagül D.'nin kuzeni tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı. Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru gittikleri sırada diğer kuzeni Merva Verdi E. geldi.

Merva Verdi E., av tüfeğiyle üzerlerine ateş açması sonucu çift kaçmaya başladı. Çifti vuramayan Merva Verdi E., bu kez de çiftin aracına ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçta anne ve babasını bekleyen Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.' ye sağlı görevlileri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., ''PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın çocuklarından Merva Verdi E.'nin kız kardeşiyle karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı.'' dedi. Polis, kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.