Korkunç olay! Kediyi göle attı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun kenarında bulunan bir kişi boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı.

DHA'nın haberine göre, kedi yüzerek kıyıya çıktı. Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan kişileri tespit etti.

Polis ekipleri, Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A.'yı (17) yakaladı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.