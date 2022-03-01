Korkunç olay! Karısını 10 yerinden bıçakladı

DHA

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. ile Fatma Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan ve ilk müdahalesi evde yapılan Fatma Ö., ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.