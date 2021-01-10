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Son dakika haberler... Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler

Rize'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentin İyidere ilçesinde 3 şahıs, ormana kaçırdıkları İlker Kavalcı’yı (44) demir borularla dövüp, kanlar içinde otomobilin bagajına koydu. Saldırganlar, Kavalcı’yı yarı çıplak halde ilçe merkezinde bagajdan çıkarırken polislerce yakalandı. Şüphelilerin ise ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı’yı otomobilin arkasına bağlayarak, sürüklemek istedikleri ortaya çıktı

10.01.2021 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika KORKUNÇ olay: Dehşete düşüren planı polis bozdu! - Haberler
Dehşete düşüren planı polis bozdu!
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DHA

Olay, 7 Ocak’ta meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı.

Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEK İSTEMİŞLER

Şüphelilerin, emniyet sorgusunda; polis ekiplerinin müdahale etmemesi durumunda, ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı’yı yarı çıplak halde bahse konu otomobilin arkasına bağlayarak, ilçe merkezinde sürüklemek istediklerini söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan yaşadığı saldırı sonrası hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlker Kavalcı’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve servise çıkarıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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