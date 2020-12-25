Arkadaşlarını öldürüp böyle taşıdılar!

İHA

Korkunç cinayet 4 Aralık’ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu S.A. adlı erkek şahıs, yine Pakistan uyruklu İ.A. ve İ.B. isimli iki arkadaşı tarafından bilinmeyen bir nedenle öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, cinayetin ardından öldürdükleri S.A.’nın cansız bedenini battaniyeye saran katil zanlıları, maktulü bir otomobile koyarak Edirne’ye götürdü.

Burada cansız bedeni ormanlık alana bırakan 2 şüpheli, kayıplara karıştı. Cinayeti ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, zanlıların izini bulmak için çalışmalarını çevredeki güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaştırdı.

Soruşturma sonucunda ise katil zanlıları İ.A. ve İ.B. önceki gün gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, faillerin Urduca’nın dışında bir başka lisan bilmedikleri için Urduca bilen bir tercüman görevlendirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan 20 gün önce arkadaşlarını öldürdükten sonra otomobille Edirne’de ormanlık alana bırakan Pakistanlı katil zanlılarının, cansız bedeni battaniyeye sarılı şekilde evden çıkardıkları ve hafif ticari otomobile taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.