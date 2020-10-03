Bahçelievler D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet, trafiğin yavaşlamasıyla duran araca arkadan çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin üzerindeki iki kişi havaya uçarak yola düştü. Arkadan gelen sürücülerin kazayı fark edip araçlarını durdurmasıyla yerdeki iki motosikletli ölümden döndü. Kaza anları çarptıkları aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Eylül saat 23.25'te Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Adları öğrenilemeyen iki kişinin üzerinde olduğu motosiklet, trafiğin yavaşlamasıyla duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki kişi, havaya uçarak yola düştü.

Arkadan gelen sürücüler, kazayı fark ederek bir anda araçlarını durdurabildi. Kazada şans eseri yara almadan kurtularak ayağa kalkan kasklı iki kişi, bu sefer araçların durmasıyla ölümden döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları çarptıkları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki motosikletin, yavaşlayan trafik nedeniyle duran araca çarptığı, motosiklet savrulurken üzerindeki iki kişinin havaya uçarak yere düştükleri görülüyor.