Korkunç iddia! 13 yaşındaki kızları kaçırıldı

Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü J., 2 Ocak günü saat 17.00 sıralarında ekmek almak için evden çıktı.
DHA'nın haberine göre, eve dönmeyen çocuklarını market ve çevresinde arayan çift, sonuç alamayınca Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.
Gürpe çifti, kızlarının, aralarında husumet olan G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Polis, şikayet üzerine G.K.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. G.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, B.K.'ye ise henüz ulaşılamadı.
'KIZINIZ ELİMİZDE' MESAJI
Gürpe çifti, kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmalarının ardından G.K'nin, ortak tanıdıkları aracılığıyla 'Kızınız elimizde, şikayetinizden vazgeçerseniz kızınızı yollarız' mesajı gönderdiğini söyledi. Yılmaz Gürpe "5 gündür kızımdan ses alamadım, sesini duyamadım. Husumetli olduğumuz kişiler var, onlardan şüpheleniyoruz. Karakola da onların isimlerini verdik. Kızım sağ mı ölü mü, bilmiyorum. Çok perişan haldeyiz. Evimize gelemiyoruz. Geldiğimizde husumetli olduğumuz kişiler, buradan geçerek havaya ateş açıyor. Tüm komşular buna şahit" dedi.
Kızının bulunmasını isteyen Yılmaz Gürpe, "Elimizde ses kayıtları var, onları da karakola sunduk. Bir an önce sesimizi duysunlar ve yardımcı olsunlar. Kızımdan şu ana kadar haber alamadım. Annesinin telefonu elinde ama sürekli kapalı. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.
'BU ARAMALARI POLİS MEMURLARI DA DUYDU'
Gözü yaşlı Ebru Gürpe ise, "Bir süre kızıma ulaşmaya çalıştım, ulaşamayınca karakola başvurduk. Husumetli olduğumuz kişilerden şüphelendik. Beni aradılar 'Kızın elimizde' dediler. Daha sonra 'İfadeni geri çek, kızını teslim edelim' diye tehdit ettiler. Karakola giderek bunları da sundum. Husumetlim G.K.'yi aldılar ama ifadesinin ardından bıraktılar. Ses kayıtları var. Bu aramaları polis memurları da duydu. Kızım ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
'HEM KIZIM YOK HEM TEHDİT EDİYORLAR'
5 gündür evine giremediğini belirten Ebru Gürpe, şöyle konuştu: "Burada husumetlilerimiz tarafından silahlar sıkılıyor. Hem kızım yok hem bizi tehdit ediyorlar. Evime 5 gün sonra bugün geldim. Gelmeme sebebim; tehditler bir yana kızımın kokusu var. Evden çıktığı gün gözümün önüne geliyor. Kızımın eve gelerek gülmesini, burada olmasını istiyorum. Her tarafta anısı ve hayali var. Hiçbir yere bakamıyorum. Odasına giremiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!