Korku dolu anlar! Sahildekilerin üzerine alçaldı

DHA

Olay Manavgat´ın Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi sahilinde meydana geldi. Nevzat Bodur, paramotorla havalanmak istedi.

DHA'nın haberine göre, kalkışın hemen ardından dengesini kaybeden Nevzat Bodur, birkaç metre yükseldikten sonra deniz kenarında piknik yapan bir ailenin olduğu yerin hemen yanına alçaldı.

Paramotorun geldiğini fark eden aile üyeleri son anda kaçarak kurtuldu. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, Nevzat Bodur'un paramotorla yeniden havalandığı görüldü.

Paramotorun havalanması ve alçaldığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.