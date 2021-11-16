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Zeytinburnu'nda korku dolu anlar; yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Zeytinburnu'nda korku dolu anlar yaşandı. İlçede, 5 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında bir aile mahsur kaldı. Aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangında 2 kişi dumandan etkilendi

16.11.2021 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Korku dolu anlar! 5 katlı binada can pazarı - Haberler
Korku dolu anlar! 5 katlı binada can pazarı
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DHA

Olayda, ilçede bulunan 5 katlı apartmanın 3 katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu aile, dairede mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalanlar kurtarıldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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