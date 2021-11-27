Köprüden düştü! TIR'lar birbirine girdi!

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti halkevi mevkiinde akılalmaz bir olay meydana geldi. M.Ü. (22) isimli genç, Adnan Menderes üst geçidinden yola atladı.

TIR'LAR BİR BİRİNE ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre araç sürücüleri, genci ezmemek için ani fren yaptı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte olan A.C. yönetimindeki tır, önünde Duran T. K. idaresindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

A.C. tırda sıkışırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tır sürücüsü A.C.'yi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen M.Ü. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.