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Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Konya'da hayvan barınağında köpeği kürekle öldüren 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Giriş: 10.01.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi
Köpek katillerine tahliyeye itiraza ret
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DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) tahliyesine itirazı, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de tahliyeye itiraz için dilekçe verdiği öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeği kürekle vurarak öldürdüğü ve Sefa Çakmak'ın hayvanı sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Başsavcılık, 2 sanığın tahliyesine yönelik karar için 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme itirazı reddetti. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de tahliyeye itiraz için dilekçe verdiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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