Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü (29) ile Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda, askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

"HAYATIMIZ DEVAM EDİYOR AMA BİR EKSİĞİZ"

Aradan geçen 40 ayın, kendileri için 40 yıl gibi geçtiğini belirten baba Yavuz Şahin, "O kadar uzun zaman oldu ki oğlum kaybolalı, bana onu sorduklarında, ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık kimseye cevap verecek gücüm kalmadı. Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçti. Hayatımız devam ediyor; ama hep bir eksiğiz. Oğlumun acısını, diğer çocuklarıma sarılarak, gideriyorum. Kapımıza ne gelen var ne giden. Unutulup gittik. Bizi ve oğlumu unutmasınlar" diye konuştu.