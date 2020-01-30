DHA

Konya’da evli ve 2 çocuk annesi kadın, ilişkisi olduğu iddia edilen evli sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde Konya’nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi tren istasyonu yakınlarında bulunan umumi tuvalette meydana geldi.

İddiaya göre evli ve 2 çocuk babası 34 yaşındaki Sadık A., ilişkisi olduğu öne sürülen kendisi gibi evli ve iki çocuk annesi 27 yaşındaki Saliha Ö. ile buluştu. İkilinin cadde üzerinde başlayan tartışması girdikleri umumi tuvalette de devam etti. Tuvaletten gelen tek el silah sesi üzerine içeri giren vatandaşlar Sadık A.'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sadık A. kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"İLİŞKİMİZİ, EŞİME ANLATMAKLA TEHDİT ETTİ"



Olay sonrası koşarak kaçan şüpheli Saliha Ö. olayda kullandığı tabancayla Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan Saliha Ö.'nün, "Sadık A. ile buluşarak konuşmaya başladık. Beni, ilişkimizi eşime ve tüm yakınlarıma anlatmakla tehdit etti. Ben de o an çok sinirlendim. 'Yapma' diye yalvarmama rağmen bana bugün herkesin bu ilişkiyi öğreneceğini söyledi. Bir anlık sinirle yanımda bulunan silahla ona ateş ettim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saliha Ö. adliyeye sevk edildi.