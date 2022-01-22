Konya- Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli!

Son dakika haberine göre İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkiinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

DHA'da yer alan son dakika habere göre bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Konya'nın Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.