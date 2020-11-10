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Akşam saatlerinde Konya Ahırlı ilçesi Akkise mahallesi ile Kayasu ilçesi Akören köyü arasındaki dağlık bölgede duyulan patlama sesi panik yarattı. Sosyal medyada uçak yada göktaşı düştüğü iddia edilirken, sesin savaş uçaklarının ses duvarını aşmasıyla oluşan sonik patlama olduğu da öne sürüldü.

KAÇAK DEFİNE AVCILARI TNT PATLATTI

Şahin Şen'in haberine göre kaçak define avcılarının bölgede sık sık TNT patlatarak define aradığı ve korku ve paniğe neden olan sesin yine defineciler tarafından infilak ettirilen bir TNT’den geldiği iddia edildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sesin kaynağına ilişkin bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."