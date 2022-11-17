Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı!

Kadıköy'de, çarptığı belediyenin bahçe duvarında asılı kalan metrobüsün sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddedeki trafiği tek şeritten sağlıyor.