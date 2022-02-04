Komşusu tanıştırdı, hayatı kâbusa döndü!

Ankara'da yaşayan Feyyaz Kılıç, bir tanıdığı vasıtasıyla Adana'da yaşayan K.K. ile kıydığı dini nikahın ardından hayatı kâbusa döndü. Evlilik oyunuyla dolandırıldığını iddia eden Kılıç, K.K. ve ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İHA'nın haberine göre, Ankara'da yaşayan Feyyaz Kılıç, 2019 yılında bir komşusunun aracılıyla tanıştığı K.K. ile evlenmek istedi. Adana'ya kız istemeye giden Feyyaz Kılıç, ailenin bitmek bilmeyen istekleri ile karşılaştı. İddiaya göre, yaklaşık 22 bin TL başlık parası, 18 bin TL'lik altın isteklerini karşılayan Feyyaz Kılıç, K.K. ile dini nikah kıyarak evlendi.
3 GÜN SONRA AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ
Resmi nikah için hazırlıklara başlayan ve eşi ile ailesine yaklaşık 10 bin TL değerinde kıyafetler aldığını ileri süren Feyyaz Kılıç'ın dini nikahlı eşi K.K., 3 gün sonra çeşitli bahaneler üreterek Adana'ya ailesinin yanına döndü. Tekrar Adana'ya giderek aileyi ikna eden Kılıç, eşini alarak evine döndü.
SİLAHLA REHİN ALINIP, DARBEDİLDİ
Ancak genç adam bu kez de eşinin "Altınlarımı çaldırdım" demesi üzerine polis merkezine şikâyetçi olmak isteyince eşinin ailesi tarafından darbedildi. Bu süreçte eşi tekrar Adana'ya ailesinin yanına döndü. Kayınpederi H.K. tarafından Adana'ya çağırılan Feyyaz Kılıç, bu sefer de bir çiftlikte silah zoruyla rehin alınarak darp edildiğini ileri sürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Kılıç, yaklaşık 50 bin TL dolandırıldığını iddia ederek, dini nikahlı eşi ve ailesinden şikâyetçi oldu.
'DÖRDÜNCÜ GÜN SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI'
Feyyaz Kılıç, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ankara'da ikamet ederken komşumuz vasıtasıyla Adana'da yaşayan bir kızla tanıştım. Sonra ailemle birlikte Adana'ya kızın ailesiyle tanışmaya gittik. Aradan geçen üç günde kızla ortak bir karar alarak evlendik. Evliliğimizin üçüncü gününe kadar bir sıkıntı yoktu. Dördüncü gün eşim bana soğuk davranmaya başladı.
EŞİM ALTINLARI ÇALDIRDIĞINI SÖYLEDİ
Aramızda hiçbir problem yoktu ama ailesi gelip eşimi benim yanımdan götürdü. Aradan iki gün geçince ailemle birlikte eşimin evine gittik ve olayı tatlıya bağladık. Bu seferde iki gün aynı evde kaldık. Bu süreçte resmi nikah yapmak için ikamet adresimi Adana'ya aldırmak istedim. İlçe kaymakamlığına giderken eşimin üzerinde 18 bin TL'lik altın vardı. Eve döndüğümüzde eşim altınları çaldırdığını söyledi.
AĞIZA ALINMAYACAK HAKARETLERDE BULUNDULAR
Ertesi gün olayı bildirmek için karakola gitmek istedim fakat 'eşim ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor' diyerek gelmek istemedi. Biz de ablasının daveti üzerine evine yemeğe gittik. Orada eşimin ailesi bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundular ve beni darbettiler. Ailesi o gün tekrardan eşimi benim yanımdan aldı. Ben de darp edildiğimi kanıtlamak için hastaneye giderek rapor aldım. Yaklaşık 10 gün sonra ailemle tekrardan barışmak için evlerine gittik ama yine darp edildim.
ÇİFTLİĞE GÖTÜRÜP, SİLAHLA REHİN TUTTU
Tabi bu olay üzerine Adana'da daha fazla kalamadık. Ankara'ya döndükten sonra tekrardan kayın babamı aradım ve eşimle barışmak istediğimi söyledim. Beni Adana'ya çağırdı. Gittiğimde ise beni bir arabaya bindirerek bir çiftliğe götürdü. Beni orada rehin tuttu, silahının kabzası ile beni darp etti.
İKİ YILDIR BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR
Olay sonrasında hastaneye giderek yine darp raporu aldım. Kısa süreli evliliğim sonrasında hayatım kâbusa döndü. Yetkililerden yardım istiyorum. Benim maddi ve manevi yaşadığım sıkıntılara yardımcı olsunlar. Az bir para değil toplamda beni 50 Bin TL zarara soktular. Yaklaşık 18 Bin TL’lik altın, 10 Bin TL'lik kıyafet ve başlık parası verdim karşı tarafa. Son iki yıldır beni ölümle tehdit ediyorlar. Artık hayatımdan sıkıldım. Lütfen bana yardım edin."
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