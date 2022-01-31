Kolilerin arasında şoke eden görüntü!

Meral Yıldız'ın haberine göre, ilçede dün kapalı kasa bir kamyonun tavan kısmındaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi.

Bunun üzerine yapılan aramada karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 göçmen bulundu.

Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.