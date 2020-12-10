Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES uygulamasıyla gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bir işyerine giden ekipler, bir çiftin tartıştığını gördü.

DHA'nın haberine göre ekiplerin geldiği sırada M.K, elindeki falçatayla eşine saldırmaya çalıştı. Zamanında müdahalede bulunan ekipler, M.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, tutuklandı.