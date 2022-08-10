Kocaeli'de ormanlık alan alevlere teslim!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre yangın, Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.