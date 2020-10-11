KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar önde!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıklanan ilk verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.
KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 12,71'i açıldı.
Buna göre, UBP lideri Tatar sayılan oyların yüzde 33,75'ini alarak seçimde önde gidiyor.
Oyların yüzde 27,82'sini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 21,75'ini ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, yüzde 5,65'ini bağımsız aday Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay aldı.
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.
Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katılıyor.
Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışta yer alıyor.
Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
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