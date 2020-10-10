KKTC Başbakanı Tatar'dan BMGK'ye tepki!

AA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığı'nın, Maraş'ın açılması ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA'da yer alan habere göre KKTC'nin bir parçası olan Kapalı Maraş bölgesinde hükümetin aldığı son kararın BMGK'nın 9 Ekim 2020 tarihli oturumunda ele alındığını ve bu çerçevede BMGK tarafından bir başkanlık açıklaması yayımlandığını hatırlatan Tatar, "KKTC Başbakanı olarak, Konsey kararı olmayan ancak konsey başkanının bu açıklamasını, Doğu Akdeniz'deki yeni konjonktür ve Ada'daki gerçekleri dikkate almadan, Kıbrıs Rum tarafının etkisi altında alınmış bir açıklama olarak nitelendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Tatar, bu açılımın, siyasi ve ekonomik boyutu yanında, insani boyutunun en öncelikli konu olduğunu belirtti.

Yıllarca süren kapsamlı müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman BM parametreleri dışına çıkmadığının altını çizen Tatar, BM himayesinde yapılan tüm önerilerde Kıbrıs Rum tarafının kapsamlı çözümü kabul etmemesinden dolayı Maraş bölgesinin kapalı kaldığına vurgu yaptı.

"STATÜKONUN DEVAMI SORUNU ÇÖZMEYECEK"

Tatar, "Ben KKTC Başbakanı olarak, 'bir gün Rum yönetimi benimle bir çözüme ulaşacak' diye, bu yönde bir irade koymasını bekleyerek daha fazla Maraş bölgesinin kapalı kalmasına müsaade edemezdim. Bu, gerek benim vatandaşlarım gerekse de mülklerine dönmeyi yıllardır bekleyen 1974 öncesi yasal sakinleri için kabul edilebilir bir durum değildir. Diğer bir ifadeyle statükonun devamı Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu'na birçok Kıbrıslı Rumun başvurduğuna işaret eden Tatar, bu başvuruların bazılarının da Kapalı Maraş'la ilgili olduğunu belirtti.

Tatar, bu komisyonun üreteceği kararların da uluslararası hukuk ölçütleriyle uyumlu olacağının altını çizerek, Maraş'ın daha fazla kapalı tutularak, ilgili BM kararlarının gereğinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.

"BM'DEN BEKLENEN TARAFSIZLIK VE HAKKANİYET"

Başbakan Tatar şunları kaydetti: "BM'den beklenen, Ada'daki gelişmeleri mevcut gerçekler temelinde, tarafsız ve hakkaniyetli şekilde ele alması ve böylelikle Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamasıdır. Dünyada yaklaşık yarım asırdır bir anlaşma olacak diye kapalı tutulan bir başka toprak parçası bulunmamaktadır.

"BU HEM TÜRKLERİN HEM RUMLARIN MENFAATİNEDİR"

Bu açılım sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumların, diğer bir ifadeyle tüm adanın menfaatine olacak bir açılımdır. Bu açılımın yıllar süren Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmasını ve uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yeri almasına sebebiyet vermesini temenni ederim."