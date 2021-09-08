'Kız' tartışmasında silahla vurdu

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 'kız meselesi' yüzünden 2 kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.A., üzerinde bulunan silahla H.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden H.A. (33), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.