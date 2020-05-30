İHA

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde, katliam gibi bir kavga yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı.

1'İ KORUCU 5 KİŞİ CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

KAÇAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı.